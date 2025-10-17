Spielt das Wetter mit, spielen wir Minigolf: Noch dauert die Saison an und das Wetter hält. Wie wäre es also mit einer Partie Minigolf? Ein Vergnügen für Eltern und Kinder.
17.10.2025 - 17:00 Uhr
Minigolf ist ein Vergnügen für Groß und Klein sowie eine gute Gelegenheit für Spaß an der frischen Luft. Wenn jetzt allmählich die Tage kürzer werden und die Luft frischer wird, heißt es: der Herbst kommt. Das bedeutet auch, dass demnächst einige Minigolfanlagen in die Winterpause gehen. Wer noch einmal den Schläger in die Hand nehmen möchte und einen regenfreien Tag erwischt, sollte sich also beeilen. Auf diesen Minigolfplätzen in Stuttgart und Umgebung kann man derzeit noch seinen Abschlag üben.