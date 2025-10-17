Spielt das Wetter mit, spielen wir Minigolf: Noch dauert die Saison an und das Wetter hält. Wie wäre es also mit einer Partie Minigolf? Ein Vergnügen für Eltern und Kinder.

Minigolf ist ein Vergnügen für Groß und Klein sowie eine gute Gelegenheit für Spaß an der frischen Luft. Wenn jetzt allmählich die Tage kürzer werden und die Luft frischer wird, heißt es: der Herbst kommt. Das bedeutet auch, dass demnächst einige Minigolfanlagen in die Winterpause gehen. Wer noch einmal den Schläger in die Hand nehmen möchte und einen regenfreien Tag erwischt, sollte sich also beeilen. Auf diesen Minigolfplätzen in Stuttgart und Umgebung kann man derzeit noch seinen Abschlag üben.

MinigolfKlub: Golfplatz mit Aussicht Heike Schiller vom Minigolfklub Stuttgart zeigt, wie der Abschlag gelingen kann. Foto: Lichtgut Der MinigolfKlub Stuttgart ist der wohl älteste Minigolfplatz der Region Stuttgart. Seine Geschichte reicht bis in das Jahr 1962 zurück als der Platz von der Familie Schwab eröffnet wurde. Die Bahnen, auf denen die Gäste heute noch spielen sind zu einem großen Teil Originale und damit kleine Schätze, daher sollte man sie auch liebevoll behandeln und nicht betreten. Doch nicht nur der Golfplatz ist ein idyllischer Platz auch seine Lage ist traumhaft. Auf der Uhlandshöhe, einer der größeren Grünflächen der Stuttgarter Innenstadt, hat man eine herrliche Aussicht auf die Weinberge. Hundebesitzer aufgepasst: Die Vierbeiner dürfen in den MinigolfKlub mitkommen.

Öffnungszeiten:

Dienstag – Freitag: 14:00 – 20:00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 12:00 – 20:00 Uhr

letzter Tag der Saison: 26. Oktober

Gulfy’s Minigolfanlage: Idyllisch gelegen

Gulfy’s Minigolfanlage in Ludwigsburg liegt idyllisch am Seeschloss Monrepos. 18 fantasievoll gestaltete Bahnen und kreative Hindernissen versprechen Spaß und gute Laune. In der Cocktail-Lounge werden Drinks und Snacks serviert. Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag: Ruhetag

Mittwoch – Donnerstag: 14:00 – 21:00 Uhr

Freitag – Samstag: 14:00 – 24:00 Uhr

Sonntage und Feiertage: ab 11:00 Uhr

Bei Regen bleibt die Anlage geschlossen.

Spiel!Golf: Abschlag auf dem Kunstrasen

Minigolfen und Pause genießen auf der Spiel!Golf Anlage in Waiblingen. Foto: Spiel!Golf

Edel ist die Anlage Spiel!Golf in Waiblingen. Hier spielt man Minigolf auf dem Rasen. Das Betreten der Bahnen ist daher ganz bewusst erlaubt und auch ein Muss, um das Spiel zu gestalten. Die neugestaltete Anlage ist sowohl für Anfänger wie auch erfahrene Spieler geeignet. Die eingebauten Roughs und Semi-Roughs verleihen dem Kunstrasen eine abwechslungsreiche Oberflächenbeschaffenheit, die an richtigen Rasengolf erinnert. Und auch die Hügel und kleinen Felsen tragen dazu bei. Spiel!Golf ist der etwas andere Minigolfplatz.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag ab 14 Uhr

Samstag und Sonntag ab 10 Uhr

letzter Tag der Saison: 2. November

Citygolf: Abwechslungsreiche Hindernisse

Am Neckar gelegen ist die Citygolf-Anlage in der Wagrainstraße in Stuttgart. Abwechslungsreiche Hindernisse warten auf Minigolf-Fans: mal steht ein Abschlag vom Podest an, dann durch einen Tunnel oder um die Kurve. Die Schwierigkeitsgrade bieten sowohl für kleine als auch große Besucher die passenden Herausforderungen.

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen,

Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag 10 bis 16 Uhr

Dienstag und Donnerstag 15 bis 20.30 Uhr

Golfwelten: naturnah golfen

Natürliches Flair bei Golfwelten im Schönbuch. Foto: Golfwelten

Die Golfwelten im Schönbuch ist eine bezaubernde Anlage auf 7000 Quadratmetern. Zwischen Teichen und Wegen schlängeln sich 18 Bahnen mit Längen zwischen 13 und 40 Metern. Die Hindernisse aus Baumstämmen, Wasserläufen, Grashügeln und Steinen verleihen der Anlage einen natürlichen Touch. Altersempfehlung: ab 5 Jahre.

Öffnungszeiten:

Freitag 13-18.30 Uhr

Samstag 12 bis 18.30 Uhr

Sonntag 11 bis 18.30 Uhr

letzter Tag der Saison: nach den Herbstferien

Campo del Sol: unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

Es bleibt spannend: Trifft der Ball das Ziel? Foto: Thomas Wagner

Auf der Campo del Sol Anlage in Großbottwar im Kreis Ludwigsburg können Besucherinnen und Besucher auch Classic Minigolf spielen. Die 18 Bahnen auf der parkähnlichen Anlage sind mit Hindernissen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ausgestattet: Kurben, Trichter, Brücken.

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag: Ruhetag

Mittwoch bis Freitag 14 bis 18Uhr

Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Minigolf Anlage Killesberg: Im Grünen

Minigolf Anlage Killesberg, Am Tazzelwurm Parlerstraße 108 ist eine klassische Minigolfanlage im Grünen.

Öffnungszeiten: