Durch die Anhebung des Mindestlohns steigt auch die Verdienstgrenze für Minijobs. Ab wann darf man über 600 Euro verdienen?
07.10.2025 - 08:08 Uhr
Zum 1. Januar 2026 steigt die Verdienstgrenze im Minijob erstmals über die 600-Euro-Marke. Dann dürfen Minijobber 603 Euro im Monat steuer- und abgabenfrei verdienen. Grund dafür ist die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro pro Stunde. Ein Jahr später folgt die nächste Anhebung. Ab dem 1. Januar 2027 liegt die Grenze bei 633 Euro monatlich.