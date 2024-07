Was wollte ein Stuttgarter Stuckateur dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz schon immer einmal sagen? Hermann Blattner aus Obertürkheim kommt schnell auf den Punkt – und berichtet Robert Habeck von einer Heizungsinnovation.

Kurz bevor der Minister kommt, sagt Hermann Blattner, was er Robert Habeck auf jeden Fall mitgeben will. Dass es aus seiner Sicht viel zu viel ums Heizen und viel zu wenig ums Energiesparen gehe. „Wir wollen den Energieverbrauch verhindern“, sagt er und meint damit den Stuckateurbetrieb Christian Gröber, den er in vierter Generation in Obertürkheim führt und der auf der Sommertour des Bundeswirtschaftsministers liegt.