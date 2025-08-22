Gesundheitsminister Manfred Lucha besucht die RKH-Pflegeschule in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Es gibt viel Lob für die Einrichtung. Ist der Standort mehr als ein Interim?

Fast eine Art Heimspiel war für den gebürtigen Bayern Manfred Lucha der Besuch in Kornwestheim. Der Grüne Gesundheitsminister des Landes machte bei seiner Sommertour Halt in der Pflegeschule der RKH und lobte diese als vorbildlich. Seit einem Jahr befindet sie sich auf dem Salamander-Areal. Lucha ist selbst gelernter Pfleger, musste sich trotz der finanziellen Misere der Kliniken im Kreis aber auch in seiner politischen Funktion keine Kritik anhören.

Landrat Dietmar Allgaier (CDU) äußerte sogar Bedauern, dass Lucha keine weitere Amtszeit mehr anstrebt, sieht er in ihm doch einen Verbündeten im Kampf für bessere Krankenhausfinanzen. 45 Millionen Euro muss der Kreis zuschießen, um den Betrieb der Kliniken am Laufen zu halten – zu viel auf Dauer.

„Es geht auch darum, auf sich selbst zu schauen“, sagte Allgaier. Diesbezüglich habe man mit der Aufgabe der Standorte Vaihingen und Marbach bereits erste Schritte gemacht. Nun gehe es darum, so zu planen, dass man mit steigenden Patientenzahlen bis 2030/2035 zurecht komme.

Pflegeschüler zeigen den Besuchern, wie sie an Puppen für den Arbeitsalltag üben. Foto: Simon Granville

Gerade die Aufgabe des Standorts Marbach legt den Fokus auf Kornwestheim. Eigentlich sollte die Pflegeschule nur interimsmäßig in Kornwestheim untergebracht werden. Der Umzug nach Marbach fällt nun erst mal flach. Ist damit Kornwestheim auf Dauer Standort für die Pflegeschule?

Für Landrat Allgaier und Axel Hechenberger, den Kaufmännischen Geschäftsführer der RKH, ist es offen, wo es langfristig mit der Pflegeschule hingeht. Derzeit steht bei den Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim vieles auf dem Prüfstand. Gut möglich also, dass das auch Auswirkungen auf den Standort der Pflegeschule hat. Der Mietvertrag läuft bis 2029, eine Verlängerung sei möglich. Gleichzeitig fehle aber ein wenig die räumliche Anbindung an Krankenhäuser.

Wichtig bleibt die Pflegeschule aber auf jeden Fall. 300 junge Menschen werden dort derzeit ausgebildet, 1500 neue Pflegekräfte benötige man allein bei der RKH in den nächsten fünf Jahren, so Allgaier. Zentral ist die Pflegeschule auch bei der Vermeidung von Leiharbeit, einem Posten, der die Kliniken seit Jahren sehr viel Geld kostet. Zum einen sollen die Pflegeschüler früh den Kontakt zu den Kliniken bekommen und dann direkt dort einsteigen. Zum anderen bietet die Schule bald selbst Anerkennungslehrgänge für ausländische Fachkräfte an und könne die dann auch binden.