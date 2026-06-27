Ministerin vor Ort: Scheck aus Stuttgart macht Böblingen zum digitalen Epizentrum

Das englische Wort Hub heißt auf deutsch so viel wie Drehscheibe oder Zentrum. Mit der Eröffnung des Innovationszentrums Digital Hub Region Stuttgart wurde das Zentrum für Digitalisierung in Böblingen (ZD.BB) somit zur digitalen Drehscheibe der Region. Rund 100 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft kamen zusammen, um den Startschuss zu feiern.

Eigens aus der Landeshauptstadt kam Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in die Breslauer Straße nach Böblingen. Sie war vor allem deshalb willkommen, da sie eine Millionenförderung für das Zentrum bis Ende 2027 im Gepäck hatte sowie einen symbolischen Scheck über 500 000 Euro.

Vier Jahre Rezession im Nacken

„Das Lied von Herbert Grönemeyer ‚Zeit, dass sich was dreht‘ wurde zur Hymne des Sommermärchens 2006“, sagte die Ministerin. „Und es wird auch Zeit, dass die baden-württembergische Wirtschaft die Kehrtwende schafft.“ Nach vier Jahren Rezession brauche es dringend eine neue Dynamik.

Allein im vergangenen Jahr seien 45 000 Industrie-Arbeitsplätze verloren gegangen. „Die Stärkung der Wirtschaft hat in der Landesregierung die oberste Priorität“, sagte sie. Man befinde sich in einem „herausfordernden Fahrwasser.“ Und das gelte nicht nur für die Krise der Automobilindustrie: „Wir brauchen mehr digitale Souveränität.“

Drückten den symbolischen Buzzer: Verantwortliche um Claus Hoffmann (l.) im Zentrum für Digitalisierung Foto: Zentrum für Digitalisierung Böblingen/Landratsamt

Täglich träten neue KI-Modelle und -Start-ups auf den Plan, „und teilweise haben wir in Deutschland schon gar keinen Zugriff mehr auf die neuesten Updates“, sagt sie und spielt auf die durch die US-Regierung verhängte Anthropic-Sperre an: Ausländer dürfen die populäre Künstliche Intelligenz aus Sicherheitsgründen derzeit nicht nutzen.

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Hoffmeister-Kraut wünsche sich „gern auch mal einen Player aus Baden-Württemberg“ in diesem Bereich, um die Abhängigkeit von ausländischen Firmen zu verringern. Eben deshalb seien Initiativen wie die Digital Hubs so wichtig, damit im Schatten der Großindustrie, neue digitale Pflänzchen gedeihen. Immerhin 20 Millionen Euro habe das Land seit 2018 locker gemacht. Sechs weitere werden es bis Ende 2027 sein.

„Böblingen ist ein echter Musterschüler.“ Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut zur Bedeutung Böblingens in Region und Land

Böblingen sei hier „ein echter Musterschüler“, hätten sich hier mit Softwarezentrum, dem Ai xpress und nicht zuletzt dem Zentrum für Digitalisierung bereits wichtige Innovationszentren gebildet, sagte die Ministerin. Der neue Hub versteht sich als praktische Umsetzungsplattform. „Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, aus Ideen konkrete Projekte zu machen", sagt Claus Hoffmann, Geschäftsführer der ZD.BB und Konsortialführer.

Die Schwerpunkte sind klar zukunftsorientiert: Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, virtuelle Realität sowie nachhaltige digitale Innovationen. Besonders Kleinere und mittlere Unternehmen sollen nicht nur sensibilisiert, sondern konkret bei Digitalisierungsprojekten begleitet werden, sagt er.

Vernetzung als Vorteil

Landrat Bernhard sieht die großen Vorzüge in der Vernetzung: „Der Landkreis Böblingen lebt von seiner Innovationskraft und seinem starken Mittelstand. Mit diesem Hub vernetzen wir endlich Unternehmen, Start-ups und Wissenschaft auf regionaler Ebene." Unter dem Dach vereint sind das Hermann-Hollerith-Zentrum der Hochschule Reutlingen, bwcon, hive Göppingen, das Virtual Dimension Center Fellbach und das Landratsamt Böblingen.

Die Ziele sind ehrgeizig: Bis Ende 2027 sollen etwa 1000 Unternehmen und Start-ups erreicht werden. Zahlreiche konkrete Digitalisierungsprojekte sollen angestoßen werden und Unternehmen sich über konkrete Schritte in Richtung Digitalisierung informieren. Per Druck auf einen symbolischen Buzzer eröffneten die Partner die digitale Drehscheibe - und ein virtuelles Feuerwerk auf der Leinwand regnete herab.

Bei all der Euphorie ließ Landrat Bernhard die Ministerin nicht gehen, ohne ihr noch eine Bitte mitzugeben: „Eine langfristige Förderperspektive über 2027 hinaus“, bat er inbrünstig. Nur so könne der für Stadt, Kreis und Region so wichtige Fortbestand des Zentrums gesichert bleiben. Doch darauf ging Nicole Hoffmeister-Kraut nicht ein. Am Donnerstag feierte sie lieber erstmal den aktuellen Förder-Scheck mit den Beteiligten.

Das Zentrum für Digitalisierung

Beratung

Das ZD.BB ist die zentrale Beratungsstelle für Unternehmen und Start-ups aus dem Landkreis Böblingen und der Region Stuttgart rund um Themen der Digitalisierung.

Mittelstand

Das ZD.BB ist Konsortialführer des Digital Hub Region Stuttgart und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung des digitalen Wandels.