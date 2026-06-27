Ministerin vor Ort Scheck aus Stuttgart macht Böblingen zum digitalen Epizentrum
Im Zentrum für Digitalisierung fiel der Startschuss zum Innovationsnetzwerk Digital Hub Region Stuttgart. Profitieren soll ausnahmsweise nicht die Großindustrie.
Im Zentrum für Digitalisierung fiel der Startschuss zum Innovationsnetzwerk Digital Hub Region Stuttgart. Profitieren soll ausnahmsweise nicht die Großindustrie.
Das englische Wort Hub heißt auf deutsch so viel wie Drehscheibe oder Zentrum. Mit der Eröffnung des Innovationszentrums Digital Hub Region Stuttgart wurde das Zentrum für Digitalisierung in Böblingen (ZD.BB) somit zur digitalen Drehscheibe der Region. Rund 100 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft kamen zusammen, um den Startschuss zu feiern.