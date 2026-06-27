 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Scheck aus Stuttgart macht Böblingen zum digitalen Epizentrum

Ministerin vor Ort Scheck aus Stuttgart macht Böblingen zum digitalen Epizentrum

Ministerin vor Ort: Scheck aus Stuttgart macht Böblingen zum digitalen Epizentrum
1
Ein Förderscheck für das Projektkonsortium (v.l.): Sabine Löbbe (HS Reutlingen), Jürgen Jähnert (bwcon), Claus Hoffmann (ZD.BB), Sascha Meßmer (Kreis-Wirtschaftsförderer), Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Landrat Roland Bernhard, Ioannis Alexiadis (VDC), Alfons Riek (hive) und Regina Dvořák-Vučetić (MdL) Foto: Jan-Philipp Schlecht

Im Zentrum für Digitalisierung fiel der Startschuss zum Innovationsnetzwerk Digital Hub Region Stuttgart. Profitieren soll ausnahmsweise nicht die Großindustrie.

Böblingen: Jan-Philipp Schlecht (jps)

Das englische Wort Hub heißt auf deutsch so viel wie Drehscheibe oder Zentrum. Mit der Eröffnung des Innovationszentrums Digital Hub Region Stuttgart wurde das Zentrum für Digitalisierung in Böblingen (ZD.BB) somit zur digitalen Drehscheibe der Region. Rund 100 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft kamen zusammen, um den Startschuss zu feiern.

 

Eigens aus der Landeshauptstadt kam Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in die Breslauer Straße nach Böblingen. Sie war vor allem deshalb willkommen, da sie eine Millionenförderung für das Zentrum bis Ende 2027 im Gepäck hatte sowie einen symbolischen Scheck über 500 000 Euro.

Vier Jahre Rezession im Nacken

„Das Lied von Herbert Grönemeyer ‚Zeit, dass sich was dreht‘ wurde zur Hymne des Sommermärchens 2006“, sagte die Ministerin. „Und es wird auch Zeit, dass die baden-württembergische Wirtschaft die Kehrtwende schafft.“ Nach vier Jahren Rezession brauche es dringend eine neue Dynamik.

Allein im vergangenen Jahr seien 45 000 Industrie-Arbeitsplätze verloren gegangen. „Die Stärkung der Wirtschaft hat in der Landesregierung die oberste Priorität“, sagte sie. Man befinde sich in einem „herausfordernden Fahrwasser.“ Und das gelte nicht nur für die Krise der Automobilindustrie: „Wir brauchen mehr digitale Souveränität.“

Drückten den symbolischen Buzzer: Verantwortliche um Claus Hoffmann (l.) im Zentrum für Digitalisierung Foto: Zentrum für Digitalisierung Böblingen/Landratsamt

Täglich träten neue KI-Modelle und -Start-ups auf den Plan, „und teilweise haben wir in Deutschland schon gar keinen Zugriff mehr auf die neuesten Updates“, sagt sie und spielt auf die durch die US-Regierung verhängte Anthropic-Sperre an: Ausländer dürfen die populäre Künstliche Intelligenz aus Sicherheitsgründen derzeit nicht nutzen.

Unsere Empfehlung für Sie

Vortrag in Schorndorf: Wie gefährlich ist die digitale Welt für unsere Kinder und Jugendlichen?

Vortrag in Schorndorf Wie gefährlich ist die digitale Welt für unsere Kinder und Jugendlichen?

Die Erfolgsautorin Silke Müller hat in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle ein düsteres Bild von der digitalen Welt der Kinder und Jugendlichen gezeichnet.

Hoffmeister-Kraut wünsche sich „gern auch mal einen Player aus Baden-Württemberg“ in diesem Bereich, um die Abhängigkeit von ausländischen Firmen zu verringern. Eben deshalb seien Initiativen wie die Digital Hubs so wichtig, damit im Schatten der Großindustrie, neue digitale Pflänzchen gedeihen. Immerhin 20 Millionen Euro habe das Land seit 2018 locker gemacht. Sechs weitere werden es bis Ende 2027 sein.

„Böblingen ist ein echter Musterschüler.“

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut zur Bedeutung Böblingens in Region und Land

Böblingen sei hier „ein echter Musterschüler“, hätten sich hier mit Softwarezentrum, dem Ai xpress und nicht zuletzt dem Zentrum für Digitalisierung bereits wichtige Innovationszentren gebildet, sagte die Ministerin. Der neue Hub versteht sich als praktische Umsetzungsplattform. „Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, aus Ideen konkrete Projekte zu machen", sagt Claus Hoffmann, Geschäftsführer der ZD.BB und Konsortialführer.

Die Schwerpunkte sind klar zukunftsorientiert: Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, virtuelle Realität sowie nachhaltige digitale Innovationen. Besonders Kleinere und mittlere Unternehmen sollen nicht nur sensibilisiert, sondern konkret bei Digitalisierungsprojekten begleitet werden, sagt er.

Vernetzung als Vorteil

Landrat Bernhard sieht die großen Vorzüge in der Vernetzung: „Der Landkreis Böblingen lebt von seiner Innovationskraft und seinem starken Mittelstand. Mit diesem Hub vernetzen wir endlich Unternehmen, Start-ups und Wissenschaft auf regionaler Ebene." Unter dem Dach vereint sind das Hermann-Hollerith-Zentrum der Hochschule Reutlingen, bwcon, hive Göppingen, das Virtual Dimension Center Fellbach und das Landratsamt Böblingen.

Die Ziele sind ehrgeizig: Bis Ende 2027 sollen etwa 1000 Unternehmen und Start-ups erreicht werden. Zahlreiche konkrete Digitalisierungsprojekte sollen angestoßen werden und Unternehmen sich über konkrete Schritte in Richtung Digitalisierung informieren. Per Druck auf einen symbolischen Buzzer eröffneten die Partner die digitale Drehscheibe - und ein virtuelles Feuerwerk auf der Leinwand regnete herab.

Bei all der Euphorie ließ Landrat Bernhard die Ministerin nicht gehen, ohne ihr noch eine Bitte mitzugeben: „Eine langfristige Förderperspektive über 2027 hinaus“, bat er inbrünstig. Nur so könne der für Stadt, Kreis und Region so wichtige Fortbestand des Zentrums gesichert bleiben. Doch darauf ging Nicole Hoffmeister-Kraut nicht ein. Am Donnerstag feierte sie lieber erstmal den aktuellen Förder-Scheck mit den Beteiligten.

Das Zentrum für Digitalisierung

Beratung
Das ZD.BB ist die zentrale Beratungsstelle für Unternehmen und Start-ups aus dem Landkreis Böblingen und der Region Stuttgart rund um Themen der Digitalisierung.

Mittelstand
Das ZD.BB ist Konsortialführer des Digital Hub Region Stuttgart und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung des digitalen Wandels.

Weitere Themen

Berichterstattung über totes Baby: Nicht jede Schlagzeile hält, was sie verspricht

Berichterstattung über totes Baby Nicht jede Schlagzeile hält, was sie verspricht

In den Beiträgen über die Ereignisse in Renningen geht unsere Zeitung bewusst einen an Fakten orientierten Weg, erklärt unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Von Thomas K. Slotwinski
Ministerin vor Ort: Scheck aus Stuttgart macht Böblingen zum digitalen Epizentrum

Ministerin vor Ort Scheck aus Stuttgart macht Böblingen zum digitalen Epizentrum

Im Zentrum für Digitalisierung fiel der Startschuss zum Innovationsnetzwerk Digital Hub Region Stuttgart. Profitieren soll ausnahmsweise nicht die Großindustrie.
Von Jan-Philipp Schlecht
Leonberger Citylauf: Eine Last-Minute-Absage und die Folgen

Leonberger Citylauf Eine Last-Minute-Absage und die Folgen

Erst am späten Donnerstagabend fällt die Entscheidung gegen das Leonberger Großereignis. Die Folgen sind derzeit nicht absehbar
Von Flemming Nave und Ulrike Otto
Feuer in der Altstadt: Der Himmel brennt über Leonberg

Feuer in der Altstadt Der Himmel brennt über Leonberg

Schreck an einem mediterranen Abend: Am historischen Marktplatz brennt der Dachstuhl eines Fachwerkhauses ab. Die Gründe sind in der Nacht völlig unklar.
Von Thomas K. Slotwinski
Vorfall im Leobad: 68-Jähriger nähert sich Kindern: Festnahme nach Zeugenhinweis

Vorfall im Leobad 68-Jähriger nähert sich Kindern: Festnahme nach Zeugenhinweis

Ein 68-Jähriger masturbiert im Becken in Leonberg, er hat es offenbar auf Jungs abgesehen. Die Polizei nimmt ihn mit. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gesucht.
Von Thomas K. Slotwinski
Kliniken im Kreis Böblingen: Mehr Hitzepatienten in den Notaufnahmen

Kliniken im Kreis Böblingen Mehr Hitzepatienten in den Notaufnahmen

Die extreme Hitze belastet Menschen gesundheitlich. Auch in den Notaufnahmen im Kreis Böblingen müssen derzeit mehr Patienten als sonst behandelt werden.
Von Martin Dudenhöffer
Citylauf-Aus in Leonberg: Auf der Fanmeile fällt die Party aus

Citylauf-Aus in Leonberg Auf der Fanmeile fällt die Party aus

In der Eltinger Fanmeile sollte am Samstag Hochbetrieb herrschen. Die Bäckerei Marquart, sonst Hotspot in der Carl-Schmincke-Straße, hat nun viel Ware übrig.
Von Thomas K. Slotwinski
Tod eines Babys in Renningen: Wende nach Obduktion: Mutter in Untersuchungshaft

Tod eines Babys in Renningen Wende nach Obduktion: Mutter in Untersuchungshaft

Nach dem Fund eines toten Säuglings belasten die Ermittler die Mutter. Dahinter stecken neue Ergebnisse der Rechtsmedizin. Die 32 Jahre alte Frau soll ihr Baby selbst getötet haben.
Von Franziska Kleiner
Halterin läuft einfach weiter: Hund beißt Zwölfjährigen in Herrenberg

Halterin läuft einfach weiter Hund beißt Zwölfjährigen in Herrenberg

In Herrenberg hat ein Hund einen zwölfjährigen Jungen in den Oberschenkel gebissen. Die Halterin entfernte sich kommentarlos. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Eddie Langner
Sindelfinger Wochenmarkt: „Sch...“ oder schattige Plätzchen zum Flanieren? - Marktverkäufer uneins

Sindelfinger Wochenmarkt „Sch...“ oder schattige Plätzchen zum Flanieren? - Marktverkäufer uneins

Auf dem Sindelfinger Wochenmarkt gehen die Meinungen unter den Marktverkäufern auseinander. Während einer die Verlagerung auf die Planie scharf kritisiert, begrüßen sie andere.
Von Martin Dudenhöffer
Weitere Artikel zu Böblingen Stuttgart Digitalisierung Nicole Hoffmeister-Kraut Herbert Grönemeyer Krise Kreis Böblingen Unternehmen
 
 