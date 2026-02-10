Der Ministerpräsident hat keine guten Erinnerungen an seine Internatszeit. Zu Prügeleien seien es dort gekommen, berichtet er. Weiter will er sich dazu nicht äußern.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann möchte sich nicht ständig öffentlich zu seiner Vergangenheit im Internat äußern. „Ich erzähle ihnen jetzt keine Details aus meinem Internatsleben“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart auf die Frage einer Journalistin. „Das ist jetzt an die 60 Jahre her und das muss man nicht nochmal aufrühren.“ Die Sachen seien alle bekannt - von Prügeleien, Angstmachen bis hin zu sexuellen Übergriffen, so der Regierungschef.