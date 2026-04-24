Bayerns Ministerpräsident, berühmt-berüchtigt für mannigfaltige Social-Media-Posts zu seinen kulinarischen Vorlieben, will umsteuern: Es gebe derzeit andere Themen.
München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, bekennender Fan sich drehender Fleischspieße, will künftig weniger Fotos auf Social Media posten, die ihn beim Essen zeigen - und mehr ernste Inhalte. "Aktuell verschärft sich die wirtschaftliche und außenpolitische Lage von Woche zu Woche – die Kommunikation muss sich natürlich dieser Lage anpassen", sagte Söder dem "Münchner Merkur" (Freitag).