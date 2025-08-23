In sozialen Medien pöbeln anonyme Nutzer häufig gegen Politiker. Selbst Bedrohungen gibt es. Den Dresdner Staatsschutz beschäftigt ein solcher Fall.
23.08.2025 - 14:59 Uhr
Ein 59 Jahre alter Mann hat den sächsischen Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) bei Facebook bedroht und ist damit ins Visier des Staatsschutzes geraten. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagabend angedroht, Kretschmer mit Schlägen und einer Waffe zu verletzen, sollte er am Sonntag nach Riesa kommen.