Reiner Haseloff gibt das Amt des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt ab. Wie der Regierungschef den Zeitpunkt für den Wechsel an Sven Schulze begründet und wie es nun weitergeht.
13.01.2026 - 16:01 Uhr
Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am 27. Januar von seinem Amt zurücktreten. Einen Tag später solle CDU-Landeschef Sven Schulze im Landtag zu seinem Nachfolger gewählt werden, kündigte der 71-Jährige an. "Das Land ist in guten Händen, bleibt in guten Händen", so der Regierungschef nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident und damit der dienstälteste in Deutschland.