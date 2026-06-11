Kurz nach dem Rücktritt von Amtsinhaber John Healey im Streit über seinen Etat hat Premier Starmer einen Nachfolger für das Verteidigungsressort gefunden. Der Neue hat selbst Militärerfahrung.
11.06.2026 - 22:55 Uhr
London - Großbritannien hat einen neuen Verteidigungsminister. Dan Jarvis sei zum Nachfolger von John Healey ernannt worden, teilte die britische Regierung am Abend mit. Jarvis war zuvor als Staatsminister im Innenministerium und im Cabinet Office tätig, das die Regierungsarbeit des Kabinetts unterstützt. Healey war am Donnerstag im Streit über den Verteidigungsetat von seinem Posten zurückgetreten.