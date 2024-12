Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz in der Therme des Erlebnisbades Miramar in Weinheim bei Mannheim. Der Betreiber will das Bad am Wochenende wieder öffnen.

red/dpa/lsw 09.12.2024 - 11:49 Uhr

Nach einem Brand mit Millionenschaden im Miramar Erlebnisbad in Weinheim bei Mannheim geht der Betreiber von einem technischen Defekt einer Maschine in einem Wartungsraum als Auslöser aus. „Warum sich das Brandgeschehen so schnell entwickelt hat, das ist uns bisher ein Rätsel“, sagte der Sprecher des Miramar, Hardy Prothmann.