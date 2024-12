Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen in der Therme eines Erlebnisbades in Weinheim. Der Schaden ist immens, das Bad bleibt vorerst geschlossen.

red/dpa 09.12.2024 - 06:36 Uhr

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Dach der Salz- und Kristalltherme des Erlebnisbads in Weinheim bei Mannheim. Mit einer Drehleiter muss die Feuerwehr den Brand in der Stadt im Rhein-Neckar-Kreis bekämpfen. Am Ende steht nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.