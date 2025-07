Seit es amtlich war, hat Mirjam Laetitia Haag die Entscheidung nie auch nur eine Sekunde bereut. Die Rede ist von ihrer Anstellung in Naumburg. Dort fing die ehemalige Organistin aus Kernen vor etwas weniger als einem Jahr neu an. In einem aufwendigen Bewerbungsverfahren konnte sie sich durchsetzten und wurde zur Assistenzorganistin an der Hildebrandt-Orgel in der Wenzelskirche in Naumburg ernannt.

„Die Hildebrandt-Orgel dort ist weltberühmt, damit ist die Assistenzstelle schon etwas Besonderes und eine große Herausforderung, aber das ist auch genau das, was ich brauche und gesucht habe“, sagte Mirjam Laetitia Haag, als klar war, dass sie den Zuschlag bekommen hatte.

Hat großen Spaß an ihrem Tun: Mirjam Laetitia Haag. Foto: privat

Seitdem ist viel passiert und die anspruchsvolle Tätigkeit fordert Mirjam Laetitia Haag täglich von neuem heraus – genau so, wie sie es nach eigenen Angaben mag und braucht. Kein Wunder also, dass sie im aktuellen Sommerbrief sehr positiv klingt und immer mal wieder regelrecht ins Schwärmen gerät: „Ich habe es genossen, abgesehen von der Konzertreise in die Niederlande, überwiegend nur vor Ort zu sein und in einer ganz neuen Orgellandschaft aktiv zu sein. Die Einweihungen zweier frisch restaurierter Orgeln in der Nähe von Naumburg, sind mir zu unvergesslichen Erinnerungen geworden.“ Generell seien die vergangenen Monate wunderschön, aber durch die Fülle auch sehr herausfordernd gewesen.

Die Hochzeit der leidenschaftlichen Kirchenmusikerin fand in Kernen statt

Das hielt die leidenschaftliche Kirchenmusikerin, die gebürtig aus Biberach stammt, nicht davon ab, auch privat einen ganz besonderen Moment in Kernen zu erleben – ihre Hochzeit, die sie als „absoluten und unvergesslichen Höhepunkt“ bezeichnet. „Durch die Vor- und Nachbereitungen überlagerte das Fest das gesamte Semester.“

Mit der neuen und anspruchsvollen Zukunftsperspektive in Naumburg waren für Mirjam Laetitia Haag – die längst als Organistin mit einer Vorliebe für Barock und Romantik auf Konzertreisen international unterwegs ist – viele Monate der Ungewissheit und des Suchens vorbei. Im Remstal war die umtriebige Frau lange Zeit bestens bekannt als Kirchenmusikerin der Mauritiuskirche Rommelshausen und als Chorleiterin. „Als Kirchen- und Konzertorganistin konnte ich tatsächlich alles kombinieren, was mir am Herzen liegt. Richtig viel Abwechslung an jedem Tag.“

In Naumburg spielt die talentierte Musikerin zahlreiche Mittagskonzerte

Doch Abwechslung hat die Kirchenmusikerin auch in ihrer neuen Position. Besonders seit im Mai dann direkt die Hauptsaison in Naumburg startete, was für sie ein bis drei Mittagskonzerte pro Woche neben weiteren Orgelführungen und administrativen Aufgaben des Orgelbüros bedeutet. „Die begleitenden Aufbaustudien in Leipzig und Weimar genieße ich sehr, auch wenn es nicht immer leicht ist, zugleich die Unterrichte und wöchentlichen Konzerte vorzubereiten“, sagt sie.

Trotz ihrer zahlreichen Aufgaben lädt die Organistin zu Konzerten ein und hofft, dabei auch auf alte Bekannte aus der langjährigen Heimat im Rems-Murr-Kreis zu treffen. So gibt es am 11. Juli um 12 Uhr ein Mittagskonzert in der Jakobikirche in Freiberg (Sachsen). Nur einen Tag später kann man um 17 Uhr beim Orgelsommer in Apolda den Klängen der Sauer-Orgel lauschen. Weiter geht es am 21. August bei der Mittagsmusik an der Silbermann-Orgel in Oederan und den Abschluss bildet ein Konzert mit Orgel und Trompete am 27. August in Erfurt in der Predigerkirche.

Die Musikerin verweist auf den Orgelsommer und die Hildebrandt-Tage

„Bei uns in St. Wenzel startet am Freitag der Internationale Orgelsommer, wobei die Spitze der Konzertorganisten in Naumburg zu hören sein wird“, sagt Mirjam Laetitia Haag. Besonders spannend seien auch die Hildebrandt-Tage, erklärt die Musikerin und fügt an, dass dabei vom Perkussionist in der Straßenbahn, Lasershows auf dem Marktplatz zu Kaffee mit Kantatenmusik, Orgelkonzerten, Gershwin´s Rhapsody in Blue und weiteren Aktionen für jeden etwas dabei sei. „Es gibt auch die Veranstaltung Orgel Punkt zwölf jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag von Mai bis Oktober. Ich spiele regulär jeden Mittwoch und an ausgewählten Wochenenden“, sagt die Musikerin und freut sich schon auf weitere spannende Herausforderungen.

Konzerte mit Weltrang

Info

Der Internationale Orgelsommer Naumburg, findet jeden Freitag im Juli und August um 19.30 Uhr mit hochkarätigen Gastorganisten statt. Näheres unter https://hildebrandt-orgel.de/internationaler_orgelsommer.html. Zudem verweist die Organistin auf das Hildebrandt-Festival Naumburg. Näheres dazu gibt es ebenfalls im Internet unter https://hildebrandt-orgel.de/festival-hildebrandttage.html. Zudem hat die Musikerin eine eigene Homepage: www.mirjamlaetitiahaag.de