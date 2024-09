Mischa Fanghaenel arbeitet als Türsteher im Berghain, dem berühmtesten Techno-Club der Welt. Und wie sein Kollege Sven Marquardt ist er als Fotograf auch Chronist des Berliner Nachtlebens. In Stuttgart ist nun Fanghaenels Ausstellung „Nachts“ zu sehen.

Mina Truong 26.09.2024 - 22:58 Uhr

Das Berghain ist kein Techno-Club. Das Berghain ist ein Mythos. Aus allen Ecken der Welt reisen Menschen an, um in den ehemaligen Kraftwerkshallen in Berlin-Friedrichshain bei exzessiven Partys Tag und Nacht verschwimmen zu lassen – vorausgesetzt, man kommt hinein.