Die finanzielle Situation im Landkreis Ludwigsburg ist verheerend, Besserung nicht in Sicht. Davon betroffen sein könnten auch Projekte wie die Stadtbahn oder die Affalterbacher Umgehungsstraße.

Sabine Armbruster 01.10.2024 - 12:55 Uhr

„Mir ist angst und bange, wenn ich an die nächsten Jahre denke.“ Deutlicher als in der Sitzung des Kreistag-Verwaltungsausschusses am Montag hätte Finanzdezernent Bernd Klee bei seiner Vorstellung der Kassenlage der Landkreise in Baden-Württemberg nicht sein können. Die Belastungen vor allem durch stark gestiegene Sozialausgaben, Defizite in der Krankenhausfinanzierung und steigende Zinsen treffen auch den Landkreis Ludwigsburg hart. Der Jahresabschluss des vergangenen Jahres weist ein Minus von 30,9 Millionen Euro aus – und eine Besserung ist nicht in Sicht. Da ist es auch kein Trost, dass die Liquidität im Kreis „noch nicht ganz so düster aussieht wie in anderen Landkreisen“, wie es die Kreis-Finanzdezernentin Bettina Beck formulierte – und dass sie mit einem noch höheren Fehlbetrag von 33,6 Millionen gerechnet hatte. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Defizit für dieses Jahr noch weitaus höher ausfallen dürfte. Grund dafür seien immer mehr Aufgaben, die den Landkreisen durch Bund und Land aufgebürdet würden, und deren unzureichende Mitfinanzierung, so Klee.