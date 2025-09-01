RTL schickt zum dritten Mal eine Alt-Kanzlerin auf Verbrecherjagd, und diesmal sogar bei einer Kreuzfahrt: „Mord auf hoher See“.
01.09.2025 - 13:36 Uhr
Ganz gleich, ob in der Kunst, im Sport oder in der Politik: Menschen, die anderen deren Erfolge gönnen, und das womöglich von Herzen, sind rar gesät. Daher gerät Krimi-Freundin Angela Merkel – auch diesmal wieder täuschend echt verkörpert von Katharina Thalbach – prompt in ein Fegefeuer der Eitelkeiten, als sie an einer Krimi-Kreuzfahrt teilnimmt.