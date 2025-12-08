Mehr als 5,7 Millionen Menschen flüstert sie sanft in den Schlaf: „Miss Mi“ ist ein YouTube-Star. Warum selbst der Kreißsaal bald zu ihrem Studio werden könnte.
08.12.2025 - 08:15 Uhr
Flüstern, Klopfen, Streichen – mit diesen einfachen Geräuschen hilft sie Millionen Menschen beim Abschalten: Mina alias „Miss Mi“ zählt zu den erfolgreichsten ASMR-Künstlerinnen Deutschlands. Auf YouTube und Tiktok hat sie zusammengerechnet mehr als 5,7 Millionen Abonnenten. Ihre Videos, die für viele ein digitaler Rückzugsort sind, entstehen am Bodensee.