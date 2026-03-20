Missa Pacis in Böblingen: Konzertbesucher weinen Tränen der Rührung

Eine Friedensmesse in diesen kriegslüsternen Zeiten; kann das etwas bewirken? Die Antwort muss ein klares Ja sein, denn ohne inneren Frieden und den Frieden im zwischenmenschlichen Bereich hat auch der äußere Friede keine Chance. Als Christ war es auch Tilman Jäger ein Anliegen, einen Beitrag dazu zu leisten; in diesem Fall in Form einer Messe, die er vor elf Jahren schrieb.

Acht Jahre ist es allerdings erst her, seit Jäger seine Friedensmesse „Zum Frieden raten“ mit Chor und Jazz-Ensemble in der Böblinger Martin-Luther-Kirche zuletzt aufführte. Am Sonntag brachte Jäger im Gegensatz zu damals jedoch weitere Sänger mit in die Kirche, eine personell leicht veränderte Band sowie die ukrainische Sopranistin Kateryna Kravchenko. Diese machte besonders nach dem Kyrie und dem Gloria mit ausdrucksstarker Stimme auf sich aufmerksam. Sie ist mittlerweile in Köln zuhause. Jakob Jäger, der Sohn des Komponisten, hatte Kravchenko als Musikstudent dort kennengelernt und einfach mal angefragt, ob sie bei der Messe mitwirken wolle. Wie viel Freude dies der Masterstudentin für Jazzgesang bereitete, wurde besonders in ihren beiden Gesangs-Soli deutlich, als sie ukrainische Volkslieder mit sakralem und pazifistischem Inhalt vortrug. Dabei wirkten Körpersprache, Mimik und ihre facettenreiche Stimme mit immensem Tonumfang so authentisch, dass so manchem Kirchenbesucher Tränen der Rührung über die Wangen kullerten.

Tilman Jäger kann Jazz – aber auch noch so viel mehr

Dass der Komponist und musikalische Leiter der Böblinger Jazztime nicht nur Jazz kann, hat Tilman Jäger längst bewiesen. Mit seinem Vokalensemble bewegt er sich seit 20 Jahren neben sakralen Bearbeitungen auch in Weltmusik-Gefilden. Er hat ambitionierte Sängerinnen und Sänger um sich geschart, die mit Herzblut seine Ideen umsetzen können. Das Ergebnis ließ sich am Sonntagabend eindrücklich vernehmen – ist die Komposition doch ein überaus komplexes Werk, das den Akteuren einiges abverlangt, aber mit Bravour gemeistert wurde.

Die Aufführung fand in der Böblinger Martin-Luther-Kirche statt. Foto: Epple

Die Leitung übernahm dieses Mal der junge Lukas Bauer, ein Mitglied des Vokalensembles, der 2025 sein Masterstudium in kirchlicher Popularmusik abgeschlossen hat und im selben Jahr auch Bezirkskantor in Esslingen wurde. Das erklärt auch, warum für dieses und zwei weitere Konzerte die Jugendkantorei Esslingen mit ins (Friedens-) Boot genommen wurde. Rund 50 Vokalisten sorgten für einen außergewöhnlich dichten Klangkörper, der zusammen mit den Instrumentalisten keinen Wunsch mehr offenließ.

Die Besucher durften den Chor verstärken

Mit Jakob Jäger (Kontrabass), Quirin Birzer (Schlagzeug), Fried Dähn (Cello) und Ekkehard Rössle (Saxofone) hatte Tilman Jäger (Piano) ein versiertes Quintett aus renommierten Profimusikern zusammengestellt, das es hervorragend verstand, seine kompositorischen Ideen umzusetzen. So konnte Landesjazzpreisträger Ekkehard Rössle ein ums andere Mal auch seinen Improvisationskünsten freien Lauf lassen. Raum für kurze, aber ebenfalls nicht minder innovative Soli wurde auch den anderen Instrumentalisten gegeben. Die liturgischen Messeabschnitte Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei und Dona Nobis Pacem, alle in lateinischer Sprache gesungen, bewegten sich unter Einbeziehung einer sakralen Note musikalisch zwischen Kirchenmusik, Gospel, Swing, Rockjazz und Weltmusik.

Beim abschließenden „Dona nobis pacem“ durften die Besucher noch den Chor verstärken, der seit Bestehen einmal mehr mit perfekter Intonation aufwarten konnte. „Gib uns Frieden“ – Unter den Besuchern und den Akteuren war dieser Wunsch deutlich spürbar.

Weitere Aufführungen der Missa Pacis finden am Samstag, 21. März, um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Dionys, Esslingen, sowie am Sonntag, 22. März, um 19 Uhr in der Stephanuskirche in Tübingen statt.