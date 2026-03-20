Missa Pacis in Böblingen Konzertbesucher weinen Tränen der Rührung
Die ukrainische Sopranistin Kateryna Kravchenko erweist sich als Highlight bei Tilman Jägers Aufführung der Missa Pacis in der Böblinger Martin-Luther-Kirche.
Die ukrainische Sopranistin Kateryna Kravchenko erweist sich als Highlight bei Tilman Jägers Aufführung der Missa Pacis in der Böblinger Martin-Luther-Kirche.
Eine Friedensmesse in diesen kriegslüsternen Zeiten; kann das etwas bewirken? Die Antwort muss ein klares Ja sein, denn ohne inneren Frieden und den Frieden im zwischenmenschlichen Bereich hat auch der äußere Friede keine Chance. Als Christ war es auch Tilman Jäger ein Anliegen, einen Beitrag dazu zu leisten; in diesem Fall in Form einer Messe, die er vor elf Jahren schrieb.