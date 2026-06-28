Missbrauch im Rems-Murr-Kreis Ex-Tagesvater gestand – jetzt rückt eine Entscheidung in den Mittelpunkt
Der Angeklagte räumte zahlreiche Missbrauchstaten ein. Kurz vor dem Urteil geht es vor allem um eine Frage mit weitreichenden Folgen.
Der Angeklagte räumte zahlreiche Missbrauchstaten ein. Kurz vor dem Urteil geht es vor allem um eine Frage mit weitreichenden Folgen.
Fast zwei Monate lang hat das Landgericht Stuttgart einen Fall verhandelt, der Eltern, Ermittler und selbst erfahrene Prozessbeteiligte erschüttert hat. Ein ehemaliger Tagesvater aus dem Rems-Murr-Kreis hat gestanden, mindestens acht Kinder in den Jahren zwischen 2020 und 2025 schwer sexuell missbraucht zu haben. Hinzu kommt der Vorwurf, Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern verbreitet zu haben. Nun ist der Prozess auf der Zielgeraden angekommen. Wie das Landgericht Stuttgart mitteilt, hat die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag ihre Forderung nach einer langjährigen Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung bekräftigt.