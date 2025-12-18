Energieversorger haben nach Prüfungen durch das Kartellamt rund 200 Millionen Euro an den Staat zurückgezahlt. Förmliche Verfügungen gab es bislang nicht. Neun Verfahren laufen noch.
Bonn - Energieversorger haben im Rahmen von Missbrauchs-Prüfverfahren des Kartellamts zu den Energiepreisbremsen rund 200 Millionen Euro an den Staat zurückgezahlt. Dies teilte die Behörde in Bonn mit. Preisdeckel für Erdgas, Strom und Fernwärme sollten während der Energiekrise 2022/2023 die Verbraucher entlasten. Die Energiefirmen erhielten im Gegenzug Anspruch auf staatliche Ausgleichszahlungen.