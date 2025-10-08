Im Berufungsprozess um den Missbrauchsfall Pelicot sorgen Aussagen und Videoaufnahmen für starke Reaktionen. Am Donnerstag soll das Urteil fallen.
08.10.2025 - 19:52 Uhr
Im Berufungsprozess zum Missbrauchsfall Gisèle Pelicot hat die zu einer feministischen Ikone gewordene Französin empört auf die Aussage des Angeklagten reagiert. Der Mann zeigt sich vor Gericht weiterhin keiner Schuld bewusst. „Sie kommen durch die Tür, wann habe ich Ihnen meine Zustimmung gegeben? Sie vergewaltigen mich, zwei Stunden sind eine lange Zeit, ich schäme mich für Sie“, sagte sie im Zeugenstand, wie die Zeitung „Midi Libre“ aus dem Gericht im südfranzösischen Nîmes berichtete.