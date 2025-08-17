Der Tatverdächtige im Missbrauchsfall von Rust ist in Rumänien festgenommen worden. Dort bestimmt nun ein Gericht, wann er nach Deutschland gebracht wird.

red/dpa 17.08.2025 - 13:41 Uhr

– Nach der Festnahme des Verdächtigen im Fall des mutmaßlichen Missbrauchs eines kleinen Mädchens aus dem Erlebnisbad Rulantica in Südbaden entscheidet ein Gericht in Rumänien über die Auslieferung nach Deutschland. Der 31-jährige Rumäne sei am Freitag im Dorf Tileagd im Nordwesten Rumäniens gefasst worden und befinde sich nun nach einem Gerichtsbeschluss in der Stadt Oradea für bis zu 30 Tage in Haft, teilte das Polizeipräsidium Bukarest auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.