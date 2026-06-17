Wenn diesen Freitag am Landgericht Stuttgart der Prozess gegen einen Tagesvater aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) in die nächste Runde geht – der Mann ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt –, wird Gisela Stecher wieder im Gerichtssaal sitzen. Seit dem Auftakt am 22. Mai war die erste Vorsitzende des Tageselternvereins Waiblingen bei jedem Prozesstag dabei und hat sehr viele Notizen gemacht. Mittlerweile ist ein dicker Pack beschriebener Papierbögen zusammengekommen. Warum Gisela Stecher das macht? „Mir ist wichtig, dass ich alles persönlich gehört habe. Ich will keine Infos aus zweiter, sondern aus erster Hand.“