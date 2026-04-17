«Ein Alptraum»: Die Missbrauchsvorwürfe gegen einen Ex-Kita-Mitarbeiter aus Sydney haben sich massiv ausgeweitet. Die Polizei durchsucht Berge von Material, um betroffene Kinder zu finden.
Sydney - Schock in Australien: Gegen einen ehemaligen Kinderbetreuer aus Sydney sind 129 weitere Anklagen wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs erhoben worden. Der Beschuldigte war bereits im Juli 2025 nach einem Hinweis des Nationalen Zentrums für vermisste und ausgebeutete Kinder festgenommen und zunächst in acht Fällen angeklagt worden. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.