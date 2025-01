Turnen am Bundesstützpunkt Stuttgart

Die Missbrauchsvorwürfe am Turn-Bundesstützpunkt in Stuttgart schlagen weiter hohe Wellen. Personelle Konsequenzen gibt es bereits. Folgen auch finanzielle? DOSB und Kultusministerium äußern sich.

red/dpa 03.01.2025 - 14:33 Uhr

Der Turn-Skandal am Bundesstützpunkt in Stuttgart zieht erste personelle Konsequenzen nach sich, die Forderungen nach einer genauen Aufklärung nehmen zu. Die von ehemaligen Turnerinnen erhobenen Vorwürfe seien „besorgniserregend“, teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Womöglich drohen dem Schwäbischen Turnerbund (STB) als Hausherr des betroffenen Kunstturnforums sogar finanzielle Folgen in Form einer Fördermittelkürzung.