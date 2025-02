Wie gut läuft die Aufarbeitung des Turnskandals? Bei einer Videoschalte am Freitag ging es auch um die Akzeptanz der vom Verband ausgewählten Kanzlei. Das Kultusministerium hat klare Erwartungen – und ein Druckmittel: das Geld.

Dirk Preiß 14.02.2025 - 17:11 Uhr

Es hat eine Weile gedauert. Am 20. Januar hatte der Deutsch Turner-Bund (DTB) mitgeteilt, wie der Verband gedenkt, die massiven Vorwürfe zahlreicher ehemaliger und aktueller Turnerinnen in Bezug auf ihre Trainingsbedingungen aufzuarbeiten. Am Freitagvormittag nun fand eine Abstimmung der vom DTB beauftragten Kanzlei Rettenmaier mit dem nationalen Turnverband, dem Schwäbischen Turnerbund (STB), dem Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) und dem Kultusministerium des Landes statt. Aufgearbeitet werden sollen vor allem die Geschehnisse am Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart, das der STB betreibt. Aber auch die Zustände am Stützpunkt in Mannheim.