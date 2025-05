Eine Frau schiebt eine Pizza in den Ofen und will kurz ihre Wohnung verlassen. Als sich die Tür hinter ihr schließt, merkt sie: Sie hat den Schlüssel vergessen.

Eine Frau hat sich in Lörrach beim Pizzabacken aus ihrer Wohnung ausgeschlossen und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Um einen drohenden Brand zu verhindern, verschafften sich die Einsatzkräfte über eine Drehleiter durch ein Fenster Zugang.

Feuerwehr muss Drehleiterfahrzeug ordern

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 29-Jährige ihre Wohnung kurz verlassen wollen und dabei den Schlüssel in der Wohnung vergessen. Doch da war die Pizza schon im Ofen und drohte einen Brand auszulösen. Die Einsatzkräfte konnten laut Mitteilung die massive Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus auf die Schnelle nicht öffnen. Also mussten sie ein Drehleiterfahrzeug nachträglich an die Wohnung beordern.

Lesen Sie auch

Über ein Fenster im Bad im zweiten Stock konnte die Feuerwehr schließlich in die Wohnung gelangen und den Ofen ausstellen. Die verbrannte Pizza sei nach der Rettungsaktion am Mittwoch nicht mehr zu genießen gewesen, hieß es.