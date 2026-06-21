Trotz millionenschwerer Renovierung ist das Wasserbecken in Washington D.C. erneut von Algen geplagt. Trump sieht die Schuld bei mutmaßlichen Saboteuren. Kritiker vermuten andere Gründe.
21.06.2026 - 16:31 Uhr
Washington - Im Debakel um das trotz kostspieliger Renovierung grün verfärbte Wasserbecken in Washington D.C. hat US-Präsident Donald Trump Schuldige ausgemacht. "Schreckliche Vandalen" hätten "ätzende und zerstörerische Chemikalien in das Becken" gegossen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Mehrere Personen seien in dem Zusammenhang festgenommen worden. In einem vorangegangenen Post hatte er von "Jahren im Gefängnis" in Zusammenhang mit "schweren Straftaten" geschrieben.