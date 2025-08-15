Nach einer zweijährigen Sanierung eines Bolzplatzes ist die Enttäuschung groß. Der Belag – einer der Sanierungsgründe – ist nämlich der gleiche wie zuvor. Wie konnte das passieren?

David Wirth 15.08.2025 - 13:08 Uhr

Die Sanierung eines Bolzplatzes in der Mühlhäuser Straße am Max-Eyth-See entwickelt sich zunehmend zum Debakel. Mehr als zwei Jahre lang liefen die Erneuerungsarbeiten, das Endergebnis enttäuscht jedoch viele Anwohner. Der aus Steinen bestehende Boden des Fußballplatzes wurde erneuert, jedoch mit dem gleichen scharfen Belag wie davor.