Tom Cruise geht in den Agentenruhestand: „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ kommt ins Kino. Lohnt sich das Anschauen?

Patrick Heidmann 16.05.2025 - 11:47 Uhr

Bald 30 Jahre ist es her, dass Tom Cruise erstmals als Ethan Hunt, Agent der streng geheimen „Impossible Mission Force“ (IMF), auf der Leinwand zu sehen war, nun winkt der Ruhestand. „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, der nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes in den deutschen Kinos in ersten Previews ab Samstag und kommende Woche regulär zu sehen ist, ist nicht nur der achte Teil dieses langjährigen, ursprünglich auf der Fernsehserie „Kobra, übernehmen Sie“ basierenden Franchises, sondern dem Vernehmen nach auch der endgültig letzte.