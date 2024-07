Ein 22-Jähriger will zwischen Merklingen und Malmsheim eine 34-Jährige überholen. Dabei stoßen die Autos zusammen, eines davon überschlägt sich.

Marius Venturini 21.07.2024 - 08:36 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Verletzten ist es am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Merklingen und Malmsheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, überholte der 22-jährige Fahrer eines Opels in Fahrtrichtung Malmsheim den vor ihm fahrenden Dacia einer 34-Jährigen. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Die beiden Autos kollidierten, kamen von der Fahrbahn ab und schleuderten in ein Maisfeld. Der Opel kippte dabei um und blieb auf der Seite liegen. Der Dacia überschlug sich komplett und lag am Ende auf dem Dach.