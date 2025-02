Der STB soll in den Sportausschuss des Gemeinderats kommen

Missstände am Kunstturnforum Stuttgart

Rund um die Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum fordern zwei Fraktionen des Stuttgarter Gemeinderats die Anhörung des verantwortlichen Verbands – in der nächsten Sitzung des Sportausschusses.

Marco Seliger 21.02.2025 - 11:18 Uhr

Im Zuge der Missbrauchsvorwürfe rund um das Stuttgarter Kunstturnforum (KTF) fordern die Gemeinderatsfraktionen der Linken und SÖS (Stuttgart Ökologisch Sozial) in einem gemeinsamen Antrag die Teilnahme und Anhörung des Schwäbischen Turnerbunds (STB) bei der nächsten Sitzung des Sportausschusses. Diese findet am 25. März statt – zwei Tage vor Beginn des DTB-Pokals in der Porsche-Arena (27. bis 30. März).