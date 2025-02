Rund um die Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum gibt es eine weitere personelle Konsequenz. Die Verbände tun sich schwer in der Nachfolgesuche der freigestellten Trainer – und nun tagt das Kultusministerium zum Thema.

Marco Seliger 12.02.2025 - 16:52 Uhr

Rund um die Missstände am Stuttgarter Kunstturnforum, das vom Schwäbischen Turnerbund (STB) betrieben wird, gibt es weitere personelle Konsequenzen. Bisher bekannt ist, dass eine Trainerin und ein Trainer, die zunächst freigestellt worden waren, nicht mehr in die Trainingshalle am Bundesstützpunkt zurückkehren werden, gegen einen ehemaligen Trainer ermittelt die Staatsanwaltschaft. Nun ist klar, dass Michael Breuning (65) seinen Posten als Stützpunktleiter zum 1. März aufgibt – und zudem nicht wie bisher geplant von Juni dieses Jahres an Vizepräsident für Olympischen Spitzensport beim STB wird.