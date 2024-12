Der Deutsche Turner-Bund hat sich erneut zu möglichen Missbrauchsvorfällen geäußert. Der Verband bedauert die Vorgänge, widerspricht aber auch.

Der Deutsche Turner-Bund hat beteuert, er habe schon vor drei Jahren auf Missstände reagiert, auf die die einstige Auswahlturnerin Tabea Alt 2021 in einem Brief aufmerksam gemacht hatte. Dieser sei erschreckend und zugleich hilfreich gewesen und nicht ohne Folgen geblieben, hieß es in einer weiteren Stellungnahme zu den von mehreren Athletinnen geäußerten Missbrauchsvorwürfen am Bundesstützpunkt Stuttgart.