Missstände in Stuttgart Turnskandal: Der Schwäbische Turnerbund gerät immer mehr unter Druck
Im Rechtsstreit im Zuge des Turnskandals und den Kündigungen von Trainern gibt es ein weiteres Urteil.
In den Turnskandal in Stuttgart kommt Bewegung – und das auf verschiedenen Ebenen. So hat der Schwäbische Turnerbund (STB) vor dem Stuttgarter Arbeitsgericht eine weitere Niederlage erlitten. Der zuständige Richter gab dem Trainer recht, der gegen seine Kündigung vonseiten des STB geklagt hatte. Die Kündigung ist damit unwirksam.
