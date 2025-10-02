In Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) waren 75 Patienten ohne Allgemeinmediziner. Für die Betroffenen mit schweren und mehrfachen Behinderungen endet ein monatelange Odyssee.
02.10.2025 - 15:00 Uhr
Die Lage war zum Verzweifeln: Neun Monate lang waren 75 schwerstbehinderte Menschen in Markgröningen ohne hausärztliche Versorgung, obwohl sie stark auf Medikamente, Hilfsmittel und Blutabnahmen angewiesen sind. Habila, der Träger einer Eingliederungshilfe, hatte im Namen der Betroffenen Alarm geschlagen und auf den Missstand aufmerksam gemacht. Nun ist offenbar eine Lösung gefunden.