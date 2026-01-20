Drei Mal hat Ursula von der Leyens Kommission bereits Attacken durch Misstrauensanträge standgehalten. Auch jetzt spielen die Rechtsextremen im Parlament eine Rolle.
Ursula von der Leyen ist Inhaberin eines zweifelhaften Rekordes. Noch nie wurden gegen eine EU-Kommissionspräsidentin und ihr Team so viele Misstrauensanträge gestellt. Am Donnerstag sieht sie sich im Straßburger Europaparlament mit dem vierten dieser Art konfrontiert. Davor hatte es zuletzt 2014 einen Misstrauensantrag gegen die Kommission gegeben, was deutlich macht, wie außergewöhnlich die Situation ist – eigentlich. Für die deutsche Kommissionschefin erscheint der Vorgang allerdings schon wie Routine. Das hat nicht nur mit der Person von der Leyens zu tun, die einen eigenwilligen Politikstil pflegt. Nicht nur von den Europaabgeordneten wird ihr vorgeworfen, eigenmächtig und bisweilen intransparent zu arbeiten. Das Parlament fühlt sich in vielen Fällen übergangen.