Vom Kaiser bis zur Digitalisierung: Karl Haidle aus Schwaben hat in 110 Jahren so einiges miterlebt. Nun ist der wohl älteste Mann Deutschlands gestorben.
Kernen im Remstal - Der wohl älteste Mann in Deutschland ist im Alter von 110 Jahren in Baden-Württemberg gestorben. Karl Haidle sei in der Nacht zum Samstag friedlich eingeschlafen, teilte die Gemeinde Kernen im Remstal bei Stuttgart unter Berufung auf die Familie mit. Mit ihm verliere man einen außergewöhnlichen Mitbürger. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.