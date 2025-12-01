Klaus von Trotha prägte als Wissenschaftsminister rund zehn Jahre lang die Hochschulpolitik im Südwesten. Jetzt ist der CDU-Politiker im Alter von 87 Jahren gestorben.
01.12.2025 - 16:55 Uhr
Der frühere Landespolitiker Klaus von Trotha ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren, wie das Wissenschaftsministerium in Stuttgart mitteilte. Zuvor hatte der „Südkurier“ darüber berichtet. Rund zehn Jahre lang prägte der frühere Wissenschaftsminister Baden-Württembergs die Hochschulpolitik im Südwesten. 2001 hatte sich der CDU-Politiker aus dem Amt verabschiedet.