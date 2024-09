Melinda Martics feiert in diesen Tagen ein ganz besonderes Jubiläum – vor 70 Jahren begann sie, Schülern Mathe beizubringen. An Ruhestand denkt sie aber noch lange nicht.

Luisa Rombach 09.09.2024 - 12:21 Uhr

Melinda Martics ist 91 Jahre alt, doch anmerken lässt sie sich das nicht. Sie sitzt an einem Montagvormittag in einem Café in Möhringen und trinkt Kaffee, ein dickes Fotoalbum vor sich auf dem Tisch. Es ist gefüllt mit Fotos ihrer 70-jährigen Karriere als Mathelehrerin. Zuerst in einem Gymnasium, in der Rente dann als Nachhilfelehrerin. Hört man ihr beim Reden zu, wie sie begeistert von ihrer Tätigkeit erzählt, überrascht es kaum, dass sie diesen Beruf noch immer ausübt.