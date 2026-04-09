Mario Adorf hat mehr als 200 Rollen gespielt - in Kino- und Fernsehfilmen, aber auch in Serien. Eine Auswahl seiner wichtigsten Werke nach dem Tod des Stars.
München - Mario Adorf hatte viele Rollen in seinem Leben: Kleinganove, Wildwest-Schurke, Angeber, Mörder, Kommissar, Promi-Wirt, Holocaust-Überlebender, Patriarch, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Zu sehen war er etwa in "Der Tod trägt schwarzes Leder" (1974), "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (1975), "Die Blechtrommel" (1979), "Lola" (1981) und "Der Schattenmann" (1996). Eine Auswahl wichtiger und ungewöhnlicher Rollen Adorfs: