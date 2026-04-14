Banner im Herrenberger Stadtgebiet mahnen Autofahrer, genügend Abstand zu Fahrradfahrern einzuhalten. Warum die Kampagne „Mit Abstand sicher“ notwendig ist.
14.04.2026 - 17:01 Uhr
Die Stadt Herrenberg beteiligt sich wieder an der landesweiten Kampagne „Mit Abstand sicher“. Damit soll auf den seit dem Jahr 2020 gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern hingewiesen werden. Wie das Herrenberger Rathaus mitteilt, werden daher nach den Osterferien wieder Banner im Stadtgebiet aufgestellt, die auf den Überholabstand zwischen motorisiertem Verkehr und Radlern aufmerksam machen.