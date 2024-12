ARD und ZDF kündigen nach Kritik weitere TV-Runden an

red/AFP 19.12.2024 - 16:38 Uhr

Nach der Kritik an den Planungen für TV-Duelle zur Bundestagswahl haben ARD und ZDF weitere Formate angekündigt. Wie die ARD am Donnerstag mitteilte, gibt es am 17. Februar eine „Wahlarena“ mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten von CDU, AfD, SPD und Grünen. Zudem soll im Februar ein „Vierkampf der kleinen Parteien“ mit den Spitzenvertretern von FDP, CSU, BSW und der Linken stattfinden.