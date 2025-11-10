Reinhard Mey erlebt mit seinem 55 Jahre alten Lied „In meinem Garten“ ein Chart-Comeback – ausgelöst von einer Doku über den Rapper Haftbefehl. Jetzt äußert sich Mey dazu.

red/dpa 10.11.2025 - 14:22 Uhr

Sänger Reinhard Mey hat sich bei Rapper Haftbefehl für seinen späten Charterfolg bedankt. „Danke, Aykut, für Deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht“, wandte sich der 82-Jährige in Anspielung an sein Lied „In meinem Garten“ auf seiner Internetseite an Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heißt.