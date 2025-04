Am Dienstag startet im Südwesten das schriftliche Abi für knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler. Die Kultusministerin rät zur Zuversicht.

jbr/dpa/lsw 28.04.2025 - 08:42 Uhr

Für viele junge Leute ist es die bis dahin größte Prüfung in ihrem Leben: das Abitur. Für 29.300 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien und Gemeinschaftsschulen beginnt am Dienstag das Abitur mit den schriftlichen Prüfungen.