Die USA beenden laut „Spiegel“ ein Abkommen mit Deutschland zur Bekämpfung von Desinformation. Auch Vereinbarungen mit weiteren Partnerstaaten wurden aufgekündigt.
09.09.2025 - 17:41 Uhr
Die USA kündigen einem Bericht zufolge Vereinbarungen zur Bekämpfung von Desinformationskampagnen mit Deutschland und mehr als 20 Staaten weltweit. Das geht aus einem Schreiben von US-Außenminister Marco Rubio vom 29. August an die US-Botschaften in den betroffenen Staaten hervor, das dem "Spiegel" nach eigenen Angaben vom Dienstag vorliegt. Demnach weist Rubio die Botschaften an, entsprechende bilaterale Vereinbarungen oder Programme mit den jeweiligen Staaten "unverzüglich zu beenden".