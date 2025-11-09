Gemeinsam mit seinem Kollegen Francis Crick entschlüsselte James Watson die DNA und legte den Grundstein für die Gentechnik. Später sorgte er mit rassistischen Aussagen für Empörung. Jetzt ist James Watson mit 97 Jahren gestorben.
Der US-Wissenschaftler James Watson, der gemeinsam mit seinem Kollegen Francis Crick (1916-2004) in den 1950er Jahren die Struktur des Erbmaterials entschlüsselte, ist tot. Watson sei im Alter von 97 Jahren auf Long Island nahe der Millionenmetropole New York gestorben, teilte das Cold Spring Harbor Laboratory kürzlich mit.