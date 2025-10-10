Am Wochenende verwandelt sich der Flugplatz Malmsheim in ein buntes Festivalgelände. Besucher und Besucherinnen aus ganz Deutschland werden erwartet.

Es ist längst eine feste Tradition in Renningen: Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Oktober, steigen über Malmsheim wieder bunte Drachen in den Himmel. Dann verwandelt sich der Flugplatz des Sportfliegerclubs Malmsheim in ein farbenprächtiges Festivalgelände, das Jahr für Jahr tausende Gäste aus der gesamten Region Stuttgart und weit darüber hinaus anzieht. „Mit rund 40 000 Besucherinnen und Besuchern an beiden Tagen dürfte unser Drachenfest zu den größten seiner Art gehören“, sagt Michael Wojczik, Mitglied des Sportfliegerclubs.

Drachenfest Malmsheim: Nachtprogramm und Flugsimulator Das Spektakel beginnt am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag bereits um 10 Uhr. Höhepunkt ist das Nachtflug-Programm am Samstagabend, das um 19.30 Uhr startet und mit einem spektakulären Feuerwerk endet. Neben den Vorführungen der Drachenpiloten, die aus ganz Deutschland anreisen und ihre kunstvollen Fluggeräte präsentieren, sorgt ein vielfältiges Rahmenprogramm für Unterhaltung.

Für Kinder gibt es einen eigenen Bereich mit Karussell und Bungee-Trampolin. Technikbegeisterte können Segelflugzeuge und Motorsegler aus nächster Nähe erleben oder im Segelflugsimulator selbst virtuell in die Luft gehen.

Auch kulinarisch wird man auf dem Drachenfest gut versorgt: Neben klassischen regionalen Gerichten werden Spezialitäten aus verschiedenen Ländern angeboten. Für die Gäste stehen kostenlose Parkplätze in der Nähe des Flugplatzes zur Verfügung. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Person, Familien zahlen 9 Euro. Das Drachenfest ist wetterabhängig, da Wind und Wetter die Flugbedingungen bestimmen. Aktuelle Informationen und weitere Details sind auf der Webseite des Sportfliegerclubs Malmsheim zu finden.