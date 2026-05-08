Mit großer Überraschung: Rennstall der Hochschule Esslingen präsentiert neuen Rennwagen

Tosender Applaus schallt durch den Raum der Hochschule Esslingen. Das Publikum in der Aula im Campus Flandernstraße wartet gespannt auf einen besonderen Moment. Manche tragen schwarze T-Shirts mit der Aufschrift „Rennstall“, in der Hand ein kühles Getränk. Passend zum großen Bruder, der Formel 1, ist der hohe Raum in Rot ausgeleuchtet. An diesem Dienstagabend soll ein neuer Elektro-Rennwagen, der Stallardo 26, erstmals gezeigt werden. Seit 20 Jahren entwickeln Studierende an der Hochschule Esslingen Fahrzeuge, mit denen sie gegen andere Universitäten antreten.