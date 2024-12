Alle 25 Jahre begeht die katholische Kirche ein Heiliges Jahr. Bald ist es wieder so weit und der Papst eröffnet das Glaubensspektakel. Rom erwartet einen beispiellosen Touristen-Ansturm.

Markus Brauer /AFP/dpa 20.12.2024 - 17:12 Uhr

Seit Monaten fiebert und stöhnt Rom einem ganz besonderen Datum entgegen: Am 24. Dezember wird dort wie in vielen Teilen der Welt nicht nur Heiligabend begangen, sondern Papst Franziskus eröffnet zudem das Heilige Jahr der katholischen Kirche, auch Jubeljahr oder von Italienern „Giubileo“ genannt. Der Pontifex tritt dann, gekleidet in liturgische Gewänder, an die Heilige Pforte am Petersdom und öffnet sie in einer ehrwürdigen Zeremonie.